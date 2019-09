Praga de baratas fecha refeitório do hospital Amadora-Sintra

Uma praga de baratas está a afetar o Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, mais conhecido por Amadora-Sintra, provocando sérios transtornos às centenas de trabalhadores desta unidade de saúde. O caso foi denunciado aopor funcionários e confirmado pelo hospital.A unidade de saúde foi mesmo obrigada a encerrar o refeitório na segunda e na terça-feira para realizar uma desbaratização, segundo confirmou aofonte oficial do hospital."Tivemos de tomar medidas e agir com rapidez de forma a resolver este problema. Foi preciso encerrar o refeitório segunda e terça-feira para proceder à desbaratização", afirmou a referida fonte ao, garantindo que hoje o refeitório vai reabrir e voltará a funcionar da forma habitual.Centenas de trabalhadores do hospital foram impedidos de tomar as refeições na cantina, como é habitual."O hospital tem também quatro cafetarias e as pessoas que utilizam habitualmente o refeitório tiveram de recorrer a estes espaços para se alimentarem", afirmou a fonte desta unidade de saúde aoO hospital garante que o refeitório foi a única zona afetada pela praga de baratas, não se registando problemas idênticos noutras áreas do Amadora-Sintra.No entanto, os funcionários que denunciaram aoa situação da praga de baratas garantem que os insetos são vistos com regularidade em vários serviços da unidade hospitalar e também nos elevadores e outros espaços.