Uma praga de insetos levou esta sexta-feira à intervenção da Polícia Municipal e o Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa num loja devoluta a dois passos do prédio onde reside o primeiro-ministro, António Costa, em Lisboa. Mas até ao início da tarde o problema permanecia por resolver.A agressividade das melgas obrigou moradores a terem de recorrer ao Hospital de Santa Maria. "O meu filho tem dez anos e tive de o levar ao hospital perante a quantidades de babas que tinha espalhadas por todo o corpo. É inconcebível", afirmou aoDário Pereira, residente na rua Cláudio Nunes, na freguesia de Benfica."É urgente que seja encontrada uma solução", avançou o morador, acrescentando que "o foco de melgas terá resultado da cave da loja ter o chão coberto por esgoto". E para além das melgas, os vizinhos dizem ainda ter visto pulgas e ratos.Ana Mota, que reside no mesmo prédio de António Costa, afirmou que "mesmo com as janelas fechadas as melgas acabam por entrar nas casas pela porta do prédio". E às críticas dos moradores nem o primeiro-ministro escapa: "Lá por viver aqui, temos os mesmos direitos. Diz bom dia e boa tarde, mas não faz nada", acrescentou a vizinha Ana. "Noites mal dormidas" é o diário de António Meireles desde há oito dias. "São bem visíveis as feridas das melgas na minha testa", frisou.procurou obter uma explicação do Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa que confirmou ter avaliado o local. A Câmara de Lisboa decidiu enviar uma brigada de coletores para observar a rede de saneamento. O arrendatário da loja não quis falar.