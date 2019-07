Praia dos Salgados com água escura e suja

Quando, esta quinta-feira de manhã, os banhistas da Praia dos Salgados chegaram ao areal, depararam-se com a água do mar castanha e com mau cheiro.Foi o resultado da abertura da lagoa dos Salgados ao mar, por necessidades de oxigenação da água da zona húmida e também porque o nível estava muito alto, segundo oapurou. Apesar do aspeto da água, estava içada a bandeira verde, que garantia a segurança para se tomar banho no mar."Espero que a ação tenha bons resultados, pois o mau cheiro e a água suja são desagradáveis", disse aoEugénia Nogueira, de 34 anos, uma das banhistas incomodada com a situação.Bruno Gonçalves, de 35, confessou que, com aquelas condições, preferia "procurar outro local para ir à praia". Mas também havia quem não visse problemas na situação e até aproveitasse para saltar sobre o canal aberto, para a água da lagoa chegar ao mar.As máquinas avançaram sobre o areal ao fim da tarde de quarta-feira, dando cumprimento a uma indicação da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).De acordo com o comandante da Capitania do Porto de Portimão, Santos Arrabaça, que foi informado da ação, a APA terá feito análises à água da lagoa, para garantir que não estava poluída, antes de avançar para a abertura do canal.Trata-se de um procedimento recorrente, embora mais frequente no inverno, para evitar desconfortos aos banhistas. Nos próximos dias a barreira de areia voltará a ser criada pelas máquinas e a lagoa voltará a estar isolada do mar.A zona húmida é o habitat natural de diversas espécies de aves e também tartarugas.