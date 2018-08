Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Praias voltam a estar acessíveis para todos

Câmara de Vila Real de Santo António garante que vê iniciativa como uma “responsabilidade” e excedeu os requisitos.

12:02

As praias de Vila Real de Santo António voltam a ser acessíveis para todas as pessoas. A câmara deu continuidade ao projeto ‘Praia Acessível - Praia para Todos’ através da cedência de cadeiras anfíbias, em condições de segurança, de uma rede de passadeiras adaptadas, rampas e estacionamentos reservados nas praias do município que permitem a todos os utentes usufruir de um banho de mar.



"Para nós, este projeto não é uma obrigação, mas sim uma responsabilidade" referiu ao CM a presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, Conceição Cabrita, que vê esta iniciativa como "fundamental" para o concelho. Este ano, a autarquia "excedeu os requisitos" e apostou nas cadeiras anfíbias, ainda que não seja uma das obrigações das praias acessíveis.



Para ajudar na utilização do equipamento, a autarquia "estabeleceu um protocolo de colaboração com os concessionários das praias de Santo António, Monte Gordo, Manta Rota e Lota" para disponibilizarem o serviço. Este ano há ainda a novidade do passadiço pedonal, em Monte Gordo, que "proporciona o acesso rampeado à praia através de todos os pontos da avenida Marginal".



Esta iniciativa é acolhida em Vila Real de Santo António, desde 2007. A presidente da autarquia lembrou que o concelho foi "quase pioneiro neste projeto", contando que "numa fase inicial muitas pessoas de outro locais vinham de propósito às nossas praias porque sabiam que são acessíveis". Conceição Cabrita aproveitou para deixar a garantia que a autarquia deseja "manter esta iniciativa por mais tempo". As praias do município, para além de serem acessíveis a todos, contam também com uma bandeira azul e têm ainda o símbolo de Qualidade de Ouro".