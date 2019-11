Pratos com batata-doce em coleção de receitas em Aljezur

Uma coleção de receitas com batata-doce vai ser lançada na 12ª edição do Festival da Batata-Doce de Aljezur, que vai começar no dia 29 deste mês e prolonga-se até ao dia 1 de dezembro, no Espaço Multiusos de Aljezur.O evento abre as portas durante os três dias às 12h00 e encerra às 00h00. Terá várias tasquinhas com pratos com batata-doce, sessões ao vivo com vinte chefs de cozinha que vão confecionar os seus pratos, artesanato, um concurso de doçaria e animação musical com cante alentejano e guitarras campaniças. Os produtores terão cerca de 20 toneladas de batata-doce para vender.O festival representa um investimento da autarquia de cerca de 80 mil euros e espera atrair mais de 25 mil pessoas. "Este evento ajuda a tornar o turismo menos sazonal em Aljezur, com mais dormidas ao longo do ano", explicou aoo vereador António Carvalho, que refere que será lançado este ano, pela primeira vez, "um livro de receitas colecionáveis e atualizadas todo o ano".Na última edição, cerca de 25 mil pessoas, na maioria portugueses, visitaram o festival nos três dias. Entre os pratos de eleição, António Carvalho dá como exemplo aqueles em que "a batata-doce é cozinhada com carne de caça ou polvo". A entrada e estacionamento são gratuitos. O público é transportado no comboio turístico até ao festival, que conta com 150 pessoas na organização.A batata-doce de Aljezur, da variedade Lira, é detentora do selo de Identificação Geográfica Protegida, após um processo de certificação desenvolvido pela Associação de Produtores de Batata-Doce de Aljezur.