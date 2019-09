Preço das casas marca a receção aos caloiros no Porto

Os oito mil alunos que ficaram colocados na Universidade do Porto (UP), na primeira fase, foram recebidos ontem à tarde, numa cerimónia junto à Reitoria.A festa contou com diversas atividades e pontos de informação para os novos caloiros. Presente esteve o ministro da Ciência e Ensino Superior, Manuel Heitor, que ouviu algumas críticas e pedidos relacionados com a falta de alojamento para os alunos."É preciso apoio e casas acessíveis ao nível de vida das famílias portuguesas. Se estudar é uma oportunidade para todos, então que o seja mesmo", referiu João Pedro Videira, presidente da Federação Académica do Porto. Muitos dos alunos são da cidade ou de zonas envolventes, conseguindo ‘fugir’ à obrigação de procurar quarto."Eu escolhi o Porto por ser perto de casa e, além disso, tenho transportes perto", diz Pedro Casanova, natural da Póvoa de Varzim, caloiro de Arqueologia.Este ano letivo existem mais 600 camas disponíveis. Apesar do aumento, é unânime que este número não é suficiente. "É bom, mas não chega. É um desafio coletivo ter mais 12 mil novas camas [para universitários, em todo o País]", referiu o ministro.A vereadora da Cultura da autarquia, Catarina Araújo, referiu "o Morro da Sé e o Monte Pedral como exemplos do que o Porto tem feito" para criar novos alojamentos. Já o reitor da UP, António Sousa Pereira, fala em "ajuda da autarquia, Episcopado, Ministério da Defesa e oferta privada" que ajudarão a resolver o problema.Segundo a plataforma Uniplaces, o valor médio de arrendamento para alunos, no Porto, subiu este ano 5,6 por cento, para 290 euros.