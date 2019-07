Preço das casas teve maior subida na Amadora

Preço da habitação

A Amadora, com um crescimento de 22,7%, teve o maior aumento no preço mediano de venda de habitação no primeiro trimestre de 2019, entre as cidades com mais de 100 mil habitantes.O preço na Amadora é de 1288 euros por metro quadrado para tipologia T4 ou superior, ainda assim muito abaixo dos valores pagos noutras zonas da área metropolitana de Lisboa. Já o Porto teve o segundo maior aumento, com 22%.Em termos globais, o preço mediano de venda de habitação em Portugal foi de 1011 euros por metro quadrado, numa subida de 6,4% em relação ao primeiro trimestre de 2018, segundo os dados revelados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística.Lisboa continua a registar os preços mais elevados do País, na ordem dos 3111 euros por metro quadrado. Nas três freguesias mais caras da capital os valores são quatro vezes superiores à mediana do País, segundo os dados do INE.Na freguesia de Santo António, o preço é de 4 742€/m2, seguida de Santa Maria Maior (4451€) e Misericórdia (4288€). Já no Porto, a mais cara é a União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, com 2 324€, cerca de metade dos valores mais altos de Lisboa.A área metropolitana de Lisboa é também a que regista uma maior amplitude de preços, que variam dos 674€/m2 da Moita aos já referidos 4 742 da freguesia de Santo António, que inclui a Avenida da Liberdade. Há 46 municípios portugueses, localizados no Algarve, na Área Metropolitana de Lisboa e na Região Autónoma da Madeira que apresentam preços superiores ao valor nacional.Depois de Lisboa, os concelhos com preços mais elevados são Cascais, Oeiras, Loulé e Lagos