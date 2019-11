Preço dos parquímetros desce 0,20 cêntimos

A partir do próximo dia 02 de dezembro, a taxa de estacionamento à superfície na cidade de Braga vai ser mais barata: uma hora vai custar 80 cêntimos, em vez de um euro.O número de lugares com parquímetros também foi reduzido, passando a ser de 1800, ao contrário dos anteriores 2600 lugares pagos durante o período de vigência da anterior concessionária. Cada estacionamento terá uma duração máxima de duas horas.O serviço de fiscalização vai passar a ser assegurado pelos EUB – Estacionamentos Urbanos de Braga: sendo a nova área de atuação dos Transportes Urbanos de Braga (TUB), que assumem a gestão e vigilância dos parquímetros, cuja receita reverte totalmente para a empresa municipal."Este é um momento em que devolvemos em pleno à esfera municipal a gestão do estacionamento à superfície no centro da cidade. Mais do que uma oportunidade de gerar receita, a incorporação da fiscalização do estacionamento é importante em termos de política de ordenamento urbano e de apoio à dinamização económica. Por isso, é necessária uma fiscalização mais eficiente e mais capaz para corresponder aos anseios dos cidadãos que querem dirigir-se para o centro", explicou Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga, na apresentação dos EUB."A empresa municipal espera arrecadar entre 500 e 600 mil euros por ano, um valor que será investido na renovação de frota. A equipa de fiscalização é composta por cinco elementos, um número que será reforçado durante o próximo ano", frisou Teotónio dos Santos, administrador dos TUB.