Preocupação com falta de macas em Penafiel

A falta de macas no Hospital Padre Américo, em Penafiel, e a consequente retenção de ambulâncias está a causar preocupação. Deputados do PS e do CDS/PP questionaram já o Ministério da Saúde sobre esta questão e demonstraram estar apreensivos com o futuro. Esta nota de preocupação surge depois de, na segunda-feira, 25 ambulâncias terem ficado retidas durante horas." Queremos saber se a capacidade de camas de internamento na unidade de Penafiel (Hospital Padre Américo) é suficiente para dar resposta às solicitações da população, em particular no que respeita ao serviço de urgência", sublinham os deputados socialistas.No mesmo comunicado, os deputados dão ainda conta de que pretendem perceber se o Governo tem intenção de reforçar as urgências do Hospital de S. Gonçalo, na cidade de Amarante, que pertence também ao mesmo Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa (CHTS). "Exige-se um olhar atento por parte de todos os decisores políticos na garantia de prestação de cuidados de saúde de qualidade aos 520 mil habitantes que são servidos por este importante equipamento", adiantam.Duas deputadas do CDS/PP também questionaram a ministra da Saúde. Querem saber que medidas o Governo pretende tomar para evitar que esta situação se volte a repetir.A retenção de ambulâncias coloca em causa o socorro e tem provocado preocupação entre as corporações. O CHTS confirmou, na altura, aoa situação, referindo que se registou uma afluência maior do que a prevista nas urgências. Disse ainda que está prevista a compra de mais macas.