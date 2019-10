Procuradoria investiga ala pediátrica do Hospital S. João

O Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto abriu um inquérito à construção da ala pediátrica do Hospital São João mas, segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), o mesmo encontra-se em segredo de Justiça."A construção da ala pediátrica está em investigação no DIAP do Porto, não existem arguidos constituídos e o caso está em segredo de Justiça", indicou a PGR à Lusa. Questionado, o hospital disse não comentar processos que estejam em segredo de Justiça.A empreitada arrancou no dia 1 deste mês, com a instalação do estaleiro e deverá estar concluída em 18 meses. A ala pediátrica, que ficará integrada no edifício principal, terá cinco pisos e mais dois subterrâneos e capacidade para 98 camas.O novo espaço acolherá várias especialidades, incluindo a Pediatria, Neonatologia, Medicina Intensiva Pediátrica, Oncologia Pediátrica, Cardiologia Pediátrica, Cirurgia Pediátrica e a primeira unidade de Queimados Pediátricos do Norte.A 30 de agosto, a ministra da Saúde, Marta Temido, congratulava-se no Porto com o cumprimento do calendário estabelecido em outubro de 2018 para a construção da ala pediátrica, empreitada orçada em cerca de 25 milhões de euros que deverá ficar concluída em 2021.Dada a urgência da construção da ala pediátrica, a Lei do Orçamento do Estado para 2019 autoriza o Centro Hospitalar S. João a recorrer ao procedimento de ajuste direto na contratação da empreitada.Agora, o DIAP do Porto resolveu abrir um inquérito à ala pediátrica, mas são desconhecidas as razões da investigação.