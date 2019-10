Produção de castanhas rende 15 milhões por ano em Vinhais

Vinhais já se prepara para a 14ª edição da Rural Castanea, a Festa da Castanha, que celebra o produto mais importante em termos económicos daquele concelho de Trás-os-Montes. Só ali são produzidas, por ano, entre 13 a 15 mil toneladas do fruto, que geram entre 15 e 20 milhões de euros. O certame será realizado a partir de sexta-feira e até domingo. E este ano a produção "é muito idêntica à do ano anterior e, já no ano passado, a produção foi boa", revelou Luís Fernandes, o presidente da Câmara de Vinhais.Já quanto à praga da vespa da galha do castanheiro, que está a ser combatida através de uma autêntica luta biológica com a largada de parasitoides, ainda não causou impacto na apanha. "Pode afetar, mas minimamente. Poderá é afetar mais nos anos vindouros e aí é que pode haver mais prejuízos na produção de castanha", explicou Luís Fernandes.O concelho de Vinhais, na Terra Fria Transmontana, é um dos maiores produtores de castanha a nível nacional e não há dados concretos sobre a quantidade de pessoas que se dedicam ao fruto. "Dar um número de produtores é algo difícil porque praticamente todas as famílias produzem castanha", referiu o autarca ao. Certo é que este que é o setor "mais importante na economia do concelho". E é celebrado com uma festa que é a montra deste produto regional.Este ano, o cartaz inclui as Jornadas do Castanheiro. O programa da feira Rural Castanea integra ainda um magusto permanente no maior assador de castanhas do Mundo. Haverá igualmente música, concursos e gastronomia, com outros produtos locais em exposição.