Professores e auxiliares gritam contra o amianto

Tirem-nos o amianto" foi a frase mais ouvida, na manhã desta segunda-feira, à porta da escola EB 2,3 de Amarante, que esteve fechada devido ao protesto convocado pelo Sindicato de Todos os Professores (S.TO.P). "O primeiro-ministro prometeu erradicar o amianto dos edifícios públicos até finais de 2018 e esta é a prova de que está a faltar à palavra. Desçam ao terreno porque este é o País real, não o dos gabinetes de Lisboa", referiu ao CM o dirigente sindical André Pestana."Temos medo, mas os alunos têm que estudar, ainda que haja o receio de que, mais tarde, este amianto lhes possa causar problemas de saúde. Se é algo que tem solução, tem que se resolver", afirmou o pai de um aluno de 11 anos que frequenta aquela escola. "O pavilhão onde há aulas de Educação Física foi intervencionado há 20 anos, mas foi uma obra para esconder o lixo debaixo do tapete porque foi colocada uma nova cobertura por cima do amianto, que se mantém lá, para impedir a entrada de água", disse Anabela Magalhães, professora de História. "Eu trabalho num pavilhão que está cheio de amianto. Os senhores do Governo, em vez de estarem sentados nos gabinetes, que vejam o que aqui se passa", lamentou uma auxiliar de ação educativa. Diversos manifestantes referiram casos de professores que morreram com cancro, o que já levantou suspeitas sobre o efeito da substância tóxica na saúde dos profissionais daquela escola.O S.TO.P alertou ainda para a insuficiência de auxiliares. "O ministro fala num rácio de um funcionário para 22 alunos, mas aqui há 42 alunos por funcionário, o que acarreta elevados riscos", concluiu André Pestana.