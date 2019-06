Profissionais lutam pela vida de tartaruga do mar

Esta Tartaruga de Couro pode fazer história.Apesar dos desafios está a evoluir bem e não se pode desistir". A persistência é o lema dos profissionais que trabalham no Porto d’Abrigo, garante Hélio Vicente, diretor deste Centro de Reabilitação de Animais Marinhos, no parque aquático Zoomarine, na Guia.É neste espaço que o animal vai permanecer a recuperar para depois ser devolvido à natureza. A tartaruga marinha, que deverá ter pelo menos dez anos, foi resgatada na quinta-feira à tarde, na Meia Praia, em Lagos, após ter ficado presa ao cabo de uma rede de pesca, numa operação que durou cerca de cinco horas.O animal com cerca de 300 quilos e dois metros de comprimento foi transportado com sucesso para o centro criado para salvar animais selvagens em risco.Esta é a quarta tartaruga desta espécie que é tratada neste centro, e pode ser a primeira a sobreviver. Os principais desafios são garantir que "não desenvolve infeções, nem outros problemas devido ao contacto com humanos", explica o biólogo marinho, Hélio Vicente, destacando "a exigente logística que inclui a utilização de gruas de transporte".Pelo menos 40 pessoas estarão envolvidas nos cuidados ao animal."Precisamos de medusas para alimentá-la e toda a ajuda é bem recebida", diz Hélio que alerta para "a poluição do mar com plástico", que "é uma ameaça para todos os animais", apelando a um maior respeito pela natureza.Mais de 300 animais selvagens já passaram pelo Zoomarine desde a sua fundação em 1988. Este centro, que trabalha todos os dias do ano, tem agora sete animais em recuperação.