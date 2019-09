O projeto ‘Agitana-te’ arranca esta semana em Ovar, envolvendo diferentes entidades em ações destinadas a aumentar o sucesso escolar da comunidade local de etnia cigana e a evitar casamentos precoces aos 11 ou 12 anos.O programa é promovido pela delegação local da Cruz Vermelha (CVP) e pela Cercivar - Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Ovar, cujos técnicos trabalham com professores e educadores. "Temos uns 60 agregados ciganos no concelho, distribuídos por 12 comunidades, e devemos ter sido pioneiros a conseguir que essas famílias nos confiassem os filhos, fosse para ir à escola ou a outra atividade qualquer", diz o presidente da CVP de Ovar, Augusto Oliveira.O objetivo é ajudar crianças e jovens ciganos a assimilarem os conhecimentos adquiridos na escola, auxiliando os professores a integrá-los na sala de aula e proporcionando aos alunos acompanhamento individual nos trabalhos de casa. O programa visa também facilitar a inclusão socioprofissional dessa comunidade, mediante apoio psicossocial, formação anti-bullying mediada por agentes da PSP e até workshops de expressão dramática direcionados para a resolução de conflitos.A relação de confiança começou a construir-se em 2013. "Em Ovar, agora, há mais miúdos ciganos a ir à escola e a estudar até mais tarde. Alguns vão conseguir acabar o 12º ano e, com sorte, um deles até vai entrar na faculdade", refere a educadora social Maria João Costa, realçando que isso é ainda mais relevante ao ter-se em conta que a maioria desses jovens comunica entre a família num dialeto romani.