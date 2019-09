Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém podem vir a ter descontos para turistas nacionais

A entrada para o Mosteiro dos Jerónimos e para a Torre de Belém poderá vir a ficar mais cara para os turistas estrangeiros, passando a haver descontos para os visitantes nacionais, que vão deixar de enfrentar longas filas para visitar os monumentos. A hipótese foi ontem admitida pela nova diretora destes dois monumentos, no combate ao ‘boom’ turístico em Lisboa."É fundamental gerir o acesso. Se o público nacional se vê afastado pelo preço do bilhete e os turistas priorizam, não o valor da entrada, mas o tempo de espera, é fundamental criar formas de os portugueses acederem ao monumento sem terem de enfrentar as filas de turistas", defendeu Dalila Rodrigues, numa entrevista ao ‘Público’ e à Rádio Renascença.O Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém registam 1,6 milhões de visitantes por ano, gerando sete milhões de euros em receitas. Foram os monumentos nacionais mais visitados no ano passado."O Mosteiro tem uma taxa de dez euros e a Torre de seis. Penso que a Torre devia ter um preço mais elevado para a procura turística, mantendo, depois, a gratuitidade para os públicos escolares e outros (jovens, investigadores, desempregados) e um bilhete reduzido para públicos nacionais", explicou a responsável. A diretora dos dois monumentos avançou já ter proposto à tutela a prática de "descontos significativos".A responsável admitiu ainda passar a cobrar a entrada na igreja do Mosteiro, "procurada por dez mil pessoas por dia". Dalila Rodrigues destacou, igualmente, como "prioritárias" as obras de conservação na fachada sul, para avançar o "mais rapidamente possível".