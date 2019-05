Protesto em Montalegre gera boicote às eleições

A associação Montalegre Com Vida, que está a ser criada para lutar contra a exploração de lítio na freguesia de Morgade, apela à abstenção nas eleições de domingo. A população contesta a mina a céu aberto anunciada após ter sido assinado o contrato de exploração entre o Estado e a empresa Lusorecursos - que ali prevê investir 500 milhões de euros."Uma vez que se trata de eleições para a União Europeia, que sabemos estar por detrás deste processo, estamos a sensibilizar as pessoas para que não se dirijam às urnas", indicou Armando Pinto, porta-voz da associação - que está em processo de legalização.Fala em "danos irreparáveis" para o território, incluindo trabalho ininterrupto na mina e ruído, a "destruição do património ambiental" e o impacto na barragem do Alto Rabagão, que fornece água para as casas de vários concelhos".Já José Nogueira, presidente da Junta de Morgade, fala de "uma incompatibilidade muito grande" entre a mina e a classificação do território como Património Agrícola Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e a Reserva da Biosfera declarada pela UNESCO. "Se a mina avançar, provavelmente vamos perder essa denominação", referiu o autarca, que indica ainda o impacto na saúde pública. "A população está contra, a junta está com a população", disse."Tudo quanto seja desenvolvimento para o território, a câmara é a favor, desde que seja casável com a obrigação de defender o património ambiental e paisagístico", afirmou Orlando Alves, presidente da Câmara de Montalegre. A Lusorecursos está a elaborar o Estudo de Impacto Ambiental.