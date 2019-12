Protesto no aeroporto contra Portela-Montijo

Cerca de uma centena de pessoas de várias organizações protestaram este sábado no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, contra o alargamento desta infraestrutura e a construção de um novo aeroporto no Montijo. José Encarnação, da Plataforma Montijo Não! alertou para "o aumento da poluição sobre a população de Lisboa" e defendeu que o aeroporto no Montijo é um "remendo" que vai ser anulado pela subida das águas devido às alterações climáticas.



O ativista destacou ainda "a contradição" entre estes projetos e o discurso do primeiro-ministro na cimeira climática de Madrid. E defendeu a solução do aeroporto em Alcochete, lembrando que existe uma Declaração de Impacte Ambiental que valida o projeto até dezembro de 2020. Já Carla Graça, da associação ambientalista ZERO considera que "nada foi avaliado e continua a não ser" na solução Portela-Montijo. "O Governo está a fazer as obras aqui no aeroporto de Lisboa aos bocados, de forma fragmentada, para contornar a legislação", disse Carla Graça ao CM. Inês Sousa Real, deputada e líder parlamentar do PAN, afirmou que "a solução Portela-Montijo levanta questões ambientais e não resolve o problema de fundo da qualidade de vida das populações". O PAN defende que "o Governo deve apostar na solução do aeroporto de Beja e na ferrovia". Em outubro, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) aprovou a Declaração de Impacte Ambiental do aeroporto do Montijo, condicionada a medidas ambientais no valor de 48 milhões de euros. Dia 20 termina o prazo para a ANA - Aeroportos de Portugal analisar as medidas.

