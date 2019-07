Providência cautelar não sossega moradores do prédio Coutinho

Seria um escândalo, mas estamos preparados para nova injustiça", acrescentou Francisco Rocha, sublinhando as críticas ao tratamento de que foram alvo durante o tempo em que estiveram presos no interior do prédio.



"Se somos criminosos, que nos venham buscar e que nos levem para a cadeia. Pelo menos, lá, teremos água e pão. Aqui, não nos deixavam ter isso, sequer. Ficamos nós a ganhar e ficam eles também", frisou, recordando que ainda estava por repor a água - questões técnicas motivaram o atraso - e o gás em grande parte das casas.



Com o aproximar das férias judiciais, espera-se decisão rápida em relação ao protesto movido pela VianaPolis.



Entretanto, na internet, continua a correr uma petição em defesa do prédio, que contava já com mais de duas mil assinaturas.

Apreensivos. Assim se definem os moradores do prédio Coutinho, um dia depois da decisão judicial que suspendeu o despejo e ordenou a retoma da normalidade possível no polémico edifício de Viana do Castelo.Esta terça-feira à noite, ainda faltavam água e gás nos apartamentos dos ‘resistentes’, mas há quem tenha tentado voltar à rotina."Há uma semana que não corria, vim agora esticar as pernas. Mas isto é um dia a pensar no seguinte, nada mais do que isso", referiu aoFrancisco Rocha, de 74 anos e que regressou à sua prática diária de uma corrida de dez quilómetros.Num momento de acalmia, os moradores temem o regresso da tempestade, até pelo pedido de revogação do despacho do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, que foi interposto pela VianaPolis. "Não conseguimos viver descansados, claro.