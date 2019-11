Púcaras alertam para a degradação de estrada em Odemira

A população da aldeia de Ribeira do Seissal, no concelho de Odemira, encontrou uma forma original de protestar contra a demora da autarquia em reparar a estrada, colocando púcaras a assinalar os buracos na estrada.

Cansados de esperar por uma solução para o pavimento esburacado, alguns populares decidiram encher os buracos na estrada com terra e plantar púcaras.

Trata-se do Caminho Municipal 1102 na freguesia de Colos, que liga a pequena aldeia de Ribeira do Seissal às vilas de Colos e Cercal do Alentejo.

A originalidade do protesto tem como objetivo alertar os responsáveis para a degradação da via, uma situação que se arrasta há vários anos e que com chegada das primeiras chuvas ainda aumentou.