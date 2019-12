“Quando chove só dá para passar de barco”: Moradores de Carrazeda de Ansiães queixam-se de rua em mau estado

Quando o mau tempo surge em força, os moradores da rua dos Ferroviários, na localidade de Foz-Tua, em Carrazeda de Ansiães, ficam impedidos de chegar às próprias casas.O acesso, situado na parte de trás da estação de comboios, fica com vários centímetros de água em épocas de chuva e as derrocadas são frequentes, com pedras de grandes dimensões a ocuparem a via."Nasci neste local, onde tenho a minha casa. Quando vem o inverno, a rua fica cheia de buracos, com água acumulada em mais de dois palmos", conta Carlos Assunção, de 79 anos. "A única ajuda que temos tido chega-nos através da Junta, contudo, este espaço é da Infraestruturas de Portugal (IP), a qual não se tem responsabilizado".No rés do chão da habitação de Carlos Assunção, a loja está alugada e a arrendatária também sofre com a situação pois os clientes deixam de lá ir e até mesmo os fornecedores são impedidos de lá chegar."Por vezes, tenho de ficar em casa da minha nora e do meu filho porque não posso passar para casa com tanta água, só de barco é que se conseguiria. E já tivemos, por várias vezes, de pagar do nosso bolso a pessoas para que nos viessem tirar as pedras do caminho", conclui Maria Assunção, de 77 anos.Ao, a IP explica que "face às intempéries que se fizeram sentir, é de admitir que o piso necessite de alguma beneficiação, situação que a IP irá avaliar e proceder em conformidade".Também o presidente da Câmara de Carrazeda, João Gonçalves, refere que "na aldeia será executado um projeto de beneficiação de algumas áreas e que a contemplação da rua em questão está a ser ponderada".