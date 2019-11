Quartel dos Bombeiros de Portimão renovado

As obras de requalificação do quartel dos Bombeiros Voluntários de Portimão vão ser inauguradas no dia 1 do próximo mês, data em que a corporação assinala 93 anos de existência. Está em causa um investimento de cerca de 700 mil euros, comparticipado em 85% por fundos comunitários.Os trabalhos de remodelação contemplam a ampliação do parque de viaturas e a construção de novas camaratas e balneários para homens e mulheres - na altura em que o quartel foi construído, há 30 anos, havia menos de metade dos atuais 130 bombeiros (cerca de 40 são mulheres). "Os operacionais passam a dispor de melhores condições de trabalho e haverá uma maior capacidade de resposta às solicitações", explica aoÁlvaro Bila, presidente da associação de bombeiros.Uma das características do renovado quartel é o facto da área de alojamento ficar mais próxima do parque de viaturas de socorro, o que permitirá reduzir o tempo de saída para as ocorrência. "Atualmente é, em média, de um minuto e 33 segundos e queremos descer para baixo de um minuto", refere Richard Marques, comandante dos Bombeiros de Portimão. O quartel passa ainda a dispor de uma sala de comunicações que permite uma gestão integrada dos meios dos Bombeiros de Portimão, Cruz Vermelha e Proteção Civil Municipal.No dia da inauguração do renovado quartel, os bombeiros vão receber uma nova embarcaçãopara socorro, que implicou o investimento de 60 mil euros por parte da câmara. Destaque ainda para a oferta à corporação de um autocarro pela Transol, uma empresa da área dos transportes de turismo.