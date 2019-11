Quase seis milhões de euros apoiaram 1900 eventos no Algarve

Mais de 1900 iniciativas foram apresentadas em quatro edições do programa cultural ‘365 Algarve’. No total, apurou o, foram investidos um total de 5,7 milhões de euros para apoiar todos os projetos financiados.A 4ª edição do programa cultural apoia a organização de mais de 400 iniciativas que vão realizar-se em todos os concelhos da região algarvia.A programação já começou em outubro e prolonga-se até maio do próximo ano, num total de vinte projetos aprovados na atual edição, dez dos quais já organizados em anos anteriores e apenas seis a estrear-se.O investimento total para este ano foi de 1,2 milhões de euros, atribuídos a agentes culturais, empresas de animação turística e ainda a quatro municípios que se candidataram ao apoio financeiro.Esta é uma iniciativa das secretarias de Estado da Cultura e do Turismo, com financiamento do Turismo de Portugal. No total, os três projetos culturais que receberam mais apoio financeiro, em 2019, representaram um valor que supera os 451 mil euros.A liderar o top 3 encontra-se o 4º ciclo do projeto ‘Lavrar o Mar – Artes no Alto da Serra e na Costa Vicentina’, que recebeu um financiamento de 180 mil euros. Segue-se o LUZA – Festival Internacional de Luz do Algarve, ao qual foi atribuído um apoio financeiro de 165 mil euros.E a fechar o grupo de projetos com mais apoio financeiro encontra-se a 4ª edição do Festival Internacional de Piano do Algarve, que recebeu mais de 106 mil euros para a realização de diversos espetáculos.Já as câmaras de Alcoutim, Olhão, Silves e Lagoa dividem um valor total que ultrapassa os 213 mil euros.