Quatro milhões de euros para obras em Vilar Formoso

A Câmara Municipal de Almeida tem a decorrer o período de consulta pública do Plano Estratégico para a Requalificação Urbana, Cultural e Turística de Vilar Formoso. A requalificação do largo da Estação, a recuperação da Casa Maribel, a ligação à autoestrada e a requalificação do Parque TIR ou a ordenação do recinto da feira mensal são algumas das propostas.Segundo o presidente da Câmara Municipal de Almeida, António José Machado, citado pela Lusa, a intervenção prevista para a vila fronteiriça tem "custos estimados à volta de quatro milhões de euros". O autarca admite que a intervenção pode vir a "revolucionar Vilar Formoso", porque contempla "a interligação com os equipamentos que já estão a funcionar".O objetivo do Plano Estratégico é atenuar os efeitos causados pela construção da autoestrada a Espanha. De acordo com a autarquia o documento está disponível para consulta e recolha de sugestões até dia 13.Segundo a memória descritiva da proposta da arquiteta Luísa Pacheco Marques, "com a nova ligação rodoviária prevista entre a A25 e a A62 (autoestrada do lado espanhol), vai haver um desvio de trânsito que poderá acarretar mais um problema para a economia local, que já teve um revés muito importante com a abolição das fronteiras. Vilar Formoso tinha uma economia baseada na fronteira e nos passantes que dormiam, comiam e compravam", refere o documento.A localidade tem atualmente pouco mais de 2200 habitantes e "tem vindo a assistir a uma progressiva diminuição populacional".