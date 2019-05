Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Queima das Fitas do Porto recebe debates das Europeias

PSD, PAN, Aliança, Iniciativa Liberal, Livre e Nós Cidadãos confirmaram presença.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 09:06

PSD, PAN, Aliança, Iniciativa Liberal, Livre e Nós Cidadãos são os partidos candidatos às eleições europeias que já confirmaram a participação em debates na Queima das Fitas do Porto, que arranca na madrugada (00h01) do próximo domingo.



"Temos praticamente todas as noites preenchidas com pelo menos um partido ou coligação", avançou o presidente da Federação Académica do Porto (FAP), João Pedro Videira, observando que os convites foram lançados aos partidos políticos no dia 16 de abril, e que já está agendado o partido Aliança na Queima das Fitas do Porto para domingo, com Bruno Ferreira Costa, bem como o PSD, programado para segunda-feira, com Lídia Pereira.



Os candidatos vão estar numa "conversa informal" com o presidente da FAP, João Pedro Videira e/ou o presidente do Conselho Nacional da Juventude, Hugo Carvalho, a partir das 22h30 - meia hora antes dos concertos, num espaço criado para receber os candidatos ao lado do palco principal.



"Acho que a política sem risco não tem piada e eu acredito convictamente que isto vai resultar. Se conseguirmos ter mais 20% dos jovens a votar, eu acho que já estamos a fazer um bom trabalho", assumiu o presidente da FAP, que aguardava, ao fecho desta edição, as respostas de PS, BE e PCP.



Rui Veloso, Deejay Telio, David Carreira, Sam the Kid, Mundo Segundo, Richie Campbell, Quim Barreiros e David Fonseca são alguns dos nomes da 41ª Queima das Fitas, que tem um orçamento de "um a dois milhões de euros" e cerca de 100 barraquinhas.



STCP e Metro já anunciaram o reforço de serviço para a semana que se avizinha, incluindo "autocarros de grande capacidade" e gratuitos.