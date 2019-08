Quim Barreiros e Anjos nos 40 anos da Agrival

Uma aposta clara na qualidade e excelência marca o programa de animação da Agrival deste ano, que celebra 40 anos. A Feira Agrícola do Vale do Sousa abre portas já na sexta-feira, no Pavilhão de Feiras e Exposições de Penafiel, e prolongar-se-á até 1 de setembro, com espetáculos musicais diários, com nomes como Anjos (sábado, dia 24), Calema (domingo 25), Quim Barreiros (segunda-feira 26), José Cid (quarta-feira 28) e Agir (dia 30)."Queremos que seja a melhor Agrival de sempre", comentou Antonino Sousa, presidente da Câmara de Penafiel, organizador do certame que atraiu 140 mil visitantes no ano passado, gerando um retorno de dois milhões de euros. A Agrival custa 600 mil euros, mas "é autossustentável há anos", diz o autarca.A Mostra de Gastronomia Nacional mantém-se no evento, com 10 restaurantes de outras tantas regiões de Portugal. A feira agrícola apresenta cerca de 300 expositores - grande parte dos quais ligados aos setores agrícola e agropecuário - e destaca-se ainda por ter entradas baratas (três euros), dando direito a espetáculos de qualidade, gastronomia e animação.Uma das novidades deste ano é o reforço da área disponível na zona dos bares, junto ao segundo palco, onde habitualmente se juntam milhares de pessoas, sobretudo jovens, atraídos pela animação noturna com música até às 03h30. Nessa zona, a segurança é uma preocupação e, por isso, conta com a GNR.Pelo palco da Agrival vão passar também Quim Roscas & Zeca Estacionâncio (sexta-feira), Jimmy P & Piruka (dia 27), Bárbara Bandeira (29) e C4 Pedro (31). O certame termina com a Miss Agrival e fogo de artifício.