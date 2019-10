Quinze milhões para obras em instalações da GNR no Algarve

Está previsto um investimento de cerca de 15 milhões de euros para fazer obras de reabilitação e modernização de oito instalações da GNR no Algarve. Estas intervenções constam da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança do Ministério da Administração Interna.Neste momento, está a decorrer a construção de raiz de novas instalações para o posto territorial de Almancil, empreitada que deverá ser concluída no próximo mês. Ainda no concelho de Loulé, foram já terminadas as obras de reabilitação do edifício do subdestacamento territorial de Quarteira.Numa resposta por escrito a questões colocadas por deputados do Grupo Parlamentar do CDS, a que oteve acesso, o Governo revela ainda que se encontra "em fase de lançamento do procedimento para a contratação da empreitada de reabilitação das novas instalações do posto territorial de Lagos". Esta obra deverá ser concluída "até abril de 2020".Entretanto, estão em fase de projeto e planeamento as obras de reabilitação das atuais instalações dos postos da GNR de Olhos de Água, no concelho de Albufeira, e de Monchique.Igualmente em fase de projeto encontra-se a construção de novas instalações do Comando Territorial de Faro, que ficará localizado em Loulé, bem como do posto territorial e do subdestacamento de Controlo Costeiro de Aljezur e do posto territorial de Monte Gordo, em Vila Real de Santo António.A nível nacional, está previsto um investimento de 107 milhões de euros em obras de modernização de 210 instalações das forças de segurança.