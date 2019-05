Re-food distribui 40 mil refeições em três anos

Criado formalmente em maio de 2016, o Re-Food de Faro celebrou, no passado dia 14, três anos de atividade, durante os quais distribuiu "mais de 40 mil refeições". Para assinalar a data, no fim de semana ,alguns dos cerca de 100 voluntários, muitos fornecedores e também amigos do projeto reuniram-se no jardim da alameda João de Deus, em Faro, para uma festa.Na capital algarvia, atualmente, o Re-food dá apoio a "65 beneficiários, existindo uma extensa lista de espera", explicam os responsáveis. Totalmente baseado em trabalho voluntário, "sem qualquer apoio institucional", o projeto conta com aproximadamente 50 fornecedores diários de alimentos, entre supermercados, pastelarias, mercearias, padarias ou restaurantes, que permitem a distribuição de perto de 1000 refeições mensalmente.O conceito é simples: Todos os dias os voluntários percorrem os estabelecimentos a recolher as sobras alimentares. Os produtos são depois reembalados como refeições individuais, em caixas, para serem distribuídos a quem mais necessita. Os responsáveis pelo núcleo de Faro admitem que o número de voluntários é "insuficiente" para que o projeto "possa crescer e chegar a mais pessoas, sendo particularmente críticos os meses de verão para os quais seria fundamental um reforço em termos de capital humano".Na festa no fim de semana, além de um almoço - naturalmente confecionado a partir de ofertas de fornecedores - houve jogos tradicionais e muita animação. E ficou a promessa que o movimento Re-Food em Faro é para continuar e crescer tanto quando possível.