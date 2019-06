Reabertura de contas leva a dissolução da SGU de Vila Real de Santo António

A reabertura das contas da empresa municipal VRSA - Sociedade de Gestão Urbana (SGU), de Vila Real de Santo António, aprovada na terça-feira em reunião de câmara, deverá levar ao fecho da empresa.A situação vai afetar quase 100 trabalhadores, com a autarquia a prometer "salvaguardar o maior número de contratos de trabalho"."Tendo em consideração o quadro financeiro que herdei, particularmente os resultados negativos da SGU nos últimos exercícios, a dissolução da empresa municipal é praticamente uma inevitabilidade que me acompanha desde que tomei posse", admitiu esta terça-feira Conceição Cabrita, presidente do município.O fecho, "que agora se equaciona, será a solução que terá menor impacto para o município", acrescentou, referindo que, "acima de tudo, a maior preocupação é salvaguardar os empregos".O PS local já tinha avançado que a dissolução vai obrigar o município a assumir "o pagamento de mais de 70 milhões de euros, podendo o valor ser bem maior depois do processo de reabertura das contas" da empresa.Em comunicado, a Câmara explica que a reapreciação das contas, relativas aos anos de 2016, 2017 e 2018, foi decidida com "base nos últimos relatórios do Fundo de Apoio Municipal - entidade que se encontra atualmente a intervencionar o município -, nos quais a viabilidade da empresa municipal já foi definitivamente posta de parte por insuficiência de receitas que permitam que a mesma permaneça em exercício".Caso a reapreciação determine a acumulação de três resultados anuais líquidos negativos, a SGU terá de fechar.