Reativar Linha do Corgo é possível com 11 milhões de euros

Movimento Cívico defende regresso do comboio com apoio comunitário e investimento de apenas 1,6 milhões por parte do Estado.

Por Manuel Jorge Bento | 10:49

Daniel Conde, fundador do Movimento Cívico pela Linha do Corgo - que unia Vila Real e Peso da Régua, e foi encerrada em março de 2009 -, diz que a reativação da ferrovia seria possível com um investimento de 11 milhões de euros.



E, garante, seria "autossustentável" com receitas de bilheteira, transporte de mercadorias, charters turísticos e reabilitação das estações para alojamento turístico. "Não é uma utopia, é uma oportunidade desperdiçada há 10 anos", refere.



O licenciado em gestão e ex-ferroviário diz que, com fundos comunitários, a reposição da linha obrigaria o Estado a gastar "tão somente 1,6 milhões", de acordo com informações recolhidas junto da REFER e de empresas fornecedoras.



O investimento implicaria a aquisição de material circulante e a extensão de três quilómetros até Abrambes (Vila Real).



O movimento cívico promoveu ontem um encontro com os autarcas das oito freguesias que eram atravessadas pelo ramal. Compareceram dois.



"Não será uma despesa tão grande reativar esta linha e aproveitar para trazer para aqui o turismo que tanta falta nos faz", referiu João Santos Silva, presidente da Junta de Alvações do Corgo, em Santa Marta de Penaguião.



"É um projeto ainda possível e, todos unidos, somos capazes de convencer os nossos governantes de que não é assim tão difícil reabrir esta linha", afirmou António Bento, membro da Junta de Nogueira e Ermida, Vila Real.



Cerca de 100 pessoas fizeram uma caminhada pela reativação da Linha do Corgo, a 24 de março. O Partido Ecologista Os Verdes comprometeu-se a levar o assunto à Assembleia da República.