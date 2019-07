Rede pública com água imprópria para consumo em Faro

Água salobra e imprópria para consumo. É este cenário que tem enfrentado quem utiliza a rede de abastecimento pública do núcleo habitacional do Farol, na ilha da Culatra, em Faro, desde o passado fim de semana, deixando a população de cerca de 200 habitações - onde se incluem ainda restaurantes, bares e outros serviços comerciais - sem água canalizada.A Fagar está a tentar resolver o problema. "Terá sido alguém que, ao regar o terreno com água do poço, fez essa água [salgada] entrar na rede de abastecimento pública, através de um ‘bypass’ que terá sido mal feito", calcula Feliciano Júlio, presidente da Associação de Moradores do núcleo habitacional do Farol.Por causa deste erro, a água potável da rede tornou-se salobra - com a presença de sal - e os habitantes já foram avisados para não a beberem."A água da rede está imprópria para consumo e quem não respeitar este aviso pode vir a ter problemas de saúde", alerta Feliciano Júlio.A Fagar já foi alertada e tem, desde domingo, um piquete naquele núcleo habitacional a tentar resolver a situação. "Tudo indica que o problema vem de uma ligação ilegal e muitas delas são feitas dentro das habitações por isso não há maneira de descobrir a origem. Cortámos a ligação de água no Farol para lavar a tubagem e, dessa forma, retirar o salobro", esclarece aoPaulo Gouveia da Costa, presidente da Fagar.Este responsável diz também que a água regressará à normalidade gradualmente mas deixa o apelo: "As pessoas têm de ter responsabilidade pessoal e não fazer estas ligações onde há rede pública porque um erro causa muitos prejuízos".