Reforço da segurança na linha férrea em Lagos

A Câmara de Lagos e a Infraestruturas de Portugal (IP) vão investir cerca de 700 mil euros na automatização de cinco passagens de nível pedonais na Meia Praia, apurou o. A medida permitirá aumentar a segurança dos milhares de banhistas que procuram aquela zona balnear.A minuta do protocolo a celebrar entre as duas entidades já foi aprovada em reunião de câmara. Está previsto que a autarquia assuma os encargos da automatização de três travessias e a IP das restantes duas. O investimento em cada passagem de nível atinge os 140 mil euros (mais IVA).No passado, chegou a ser equacionada a construção de travessias aéreas sobre o caminho de ferro, mas a autarquia manifestou oposição, nomeadamente devido ao impacto visual dessa solução. Também foi colocada a hipótese de execução de passagens subterrâneas, mas a mesma implicava dificuldades devido ao nível do mar.Por isso, acabou por ser tomada a decisão de avançar com a automatização das passagens de nível pedonais, que permitem a circulação de pessoas entre as zonas de estacionamento de viaturas, no lado norte da linha férrea, e a praia, situada a sul. Atualmente, existem apenas placas alertar para o perigo nas referidas travessias."O objetivo da automatização das passagens de nível é reduzir o risco de acidentes e aumentar a segurança dos banhistas", salienta aoHugo Pereira, presidente da câmara. O autarca diz que será a IP a elaborar o projeto, esperando que a obra possa vir a ser concretizada no "próximo ano".Além destas cinco travessias pedonais, existe ainda na Meia Praia uma passagem de nível rodoviária que dá acesso a um bairro, mas a mesma já se encontra automatizada.