Região do Algarve regista mais duas mortes por Covid-19

Uma idosa, de 80 anos, e um homem, de 67, são as mais recentes vítimas mortais da Covid-19 no Algarve. Segundo apurou o CM, a mulher residia no concelho de Albufeira, mas já se encontrava hospitalizada há algum tempo. No que se refere ao homem, este era da zona de Tavira e tinha outras doenças. Estava também internado no Centro Hospitalar Universitário do Algarve.



Estes novos óbitos foram registados no fim de semana, fazendo subir para 31 o número total de vítimas mortais na região algarvia, segundo dados da Direção-Geral da Saúde. Entretanto, o Algarve Biomedical Center revela que já efetuou mais de 50 mil testes à Covid-19, incluindo em lares, creches, escolas e clubes de futebol do Algarve. Ontem, a região registou mais 60 infetados.

