Região Norte com menos 43 mil empregos num ano

O Norte tinha 1,68 milhões de cidadãos empregados no fim de julho, o que reflete uma perda de 42 800 empregos num ano. Só na indústria transformadora foram destruídos 20 mil postos de trabalho. O emprego no setor do alojamento, restauração e similares caiu 6,8% face ao segundo trimestre (também julho incluído) do ano passado. No comércio, a queda foi de 6,6%. Já o número de desempregados inscritos subiu 20% num ano, na região, para quase 154 mil cidadãos.Os dados constam do relatório Norte Conjuntura, divulgado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. De acordo com o documento, os trabalhadores nortenhos ganham, em média, 909 euros por mês - ou seja, menos 43 euros do que a média do País. Os salários mais elevados na região são nas atividades financeiras e de seguros (1338 euros).Os concelhos do Alto Minho registaram, de longe, o maior crescimento do desemprego, no segundo trimestre deste ano (época pós-confinamento da pandemia), com uma subida de 61,9% num ano. Ainda assim, em toda a região Norte, o desemprego aumentou abaixo da média nacional, o que é explicado, segundo o relatório, pela elevada proporção de trabalhadores no regime de layoff (41% do total do continente).Braga, segundo concelho mais exportador do Norte, viu o desemprego aumentar 28% entre fevereiro e maio, e a recuperação que se seguiu foi bastante ténue - diminuição de 1,3% e 0,8% em junho e julho. Já em Vila Nova de Famalicão, o desemprego cresceu 43,2% de fevereiro a maio - período em que os maiores aumentos foram registados na Trofa (69%) e São João da Madeira (66,7%).