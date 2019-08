Regresso ao passado na aldeia de Pitões das Júnias em Montalegre

Ao longo de séculos, e até aos anos 60 do século passado, centenas ou até milhares de trabalhadores, homens e mulheres, rumaram do Minho para Montalegre e Boticas, dando corpo às famosas "cegadas do Barroso". Nesses meses quentes, os cantares tradicionais ecoavam nos campos, uma forma de tentar contornar a dureza do trabalho.Consciente da importância deste património, a Câmara de Montalegre tem realizado, em muitas das aldeias, iniciativas de recriação destas tradições agrícolas e pretende fazer das "cegadas do Barroso" uma iniciativa de dimensão nacional.Na aldeia turística de Pitões das Júnias, por exemplo, a autarquia promoveu, no passado fim de semana, o primeiro Festival do Centeio. Uma iniciativa agrícola, identitária da região, que reforçou os laços da comunidade, ao mesmo tempo que relembrou usos e costumes de outrora.Várias atividades, espalhadas por "mais de três dias", como a realização de cegadas (corte do centeio com foicinhas) ou coberturas de casas e lojas de animais, mereceram o mais rasgado elogio do presidente da Câmara de Montalegre. Orlando Alves aplaudiu uma aposta que reflete bem, como sublinhou, "o dinamismo que impera nesta freguesia e nas diversas terras de montanha deste concelho".Também a aldeia ecomuseu de Montalegre, Paredes do Rio, que é fértil em recriações de práticas agrícolas antigas, realizou uma malhada do centeio à moda antiga. Este é um dos trunfos da Associação Social e Cultural de Paredes do Rio e a iniciativa, apoiada pela autarquia, contou com a participação de milhares de forasteiros.