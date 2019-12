Reis Magos esculpidos em árvores queimadas em Monchique

Eu faço esculturas com troncos de árvores mas eu não destruo a natureza". Este é o princípio praticado por Nelson Ramos. O escultor de 47 anos, natural de Faro, apenas aceita os projetos que garantem a utilização de árvores que têm de ser abatidas devido "aos efeitos de uma tempestade ou dos incêndios, por exemplo". À semelhança do que acontece desde 2017, até domingo Nelson Ramos pretende terminar, em Monchique, com a ajuda de várias motosserras, três novas figuras do presépio gigante. A mais alta tem 1,85 metros. Neste caso, são os Reis Magos, que estão a ser esculpidos, durante 14 dias, em troncos de árvores destruídas pelos fogos.O presépio gigante que começou a construir em 2017 já tem seis peças, às quais vão juntar-se mais três, e serão todas expostas, a partir de domingo, no centro da vila. "A madeira é que me deixa criar pois depende do seu estado", explicou aoNelson Ramos. "A madeira é que me guia, não sou eu que faço a escultura", confessa. O artista que cria figuras gigantes há já cinco anos garante que "não há esboços ou desenhos, tudo flui no momento".Nelson Ramos dedica-se só à escultura, percorrendo o País e Espanha em eventos. Pelas suas mãos foram feitas mais de 100 peças gigantes, além das centenas que produz desde os seus 20 anos. A primeira escultura nasceu quando tinha 4 anos, feita com a areia da praia da ilha da Armona, em Olhão. Os avós ajudaram-no quando lhe ofereceram as primeiras ferramentas e até hoje não parou. "Agradeço o apoio das pessoas de Monchique", refere Nelson, que garante que para o ano estará de volta para aumentar o presépio.