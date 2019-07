Remodelação da ETAR de Lagos custa sete milhões de euros

A reabilitação da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Lagos vai custar cerca de 7,4 milhões de euros. Esta ETAR entrou em funcionamento há 25 anos e precisa de uma intervenção de fundo de modernização.Segundo consta do plano de atividades, para este ano, da Águas do Algarve - empresa responsável pelo sistema de tratamento multimunicipal da região -, a ETAR "padece de diversos problemas de conceção e possui infraestruturas inadequadas, obsoletas e degradadas, sendo necessária uma intervenção para garantir o normativo de descarga previsto".Esta estação de tratamento de esgotos, destinada a servir uma população máxima de 138 mil pessoas, entrou em funcionamento em 1994, tendo sido alvo de algumas obras de remodelação há cerca de 19 anos.O sistema intercetor associado à ETAR tem cerca de 37 quilómetros e é constituído por um conjunto de 22 estações elevatórias.O efluente tratado na estação é depois descarregado na ribeira de Bensafrim, curso de água que vai desembocar no mar junto à cidade.A Águas do Algarve publicou esta sexta-feira em Diário da República o concurso público da reabilitação da ETAR de Lagos, incluindo a elaboração do projeto de execução. O arranque da obra deverá acontecer só no próximo ano.Está previsto um prazo de execução de 870 dias, a contar da data de adjudicação, segundo consta do concurso.Será realizada uma intervenção de fundo, que contempla, além da substituição de equipamentos antigos e que já se encontram ultrapassados, a instalação de uma nova linha de tratamento na ETAR.