Renovação do passe 'Andante' lança caos nas bilheteiras do Porto

Estou aqui desde as oito e meia da manhã. Já tive de almoçar ali no café e gastar dinheiro do meu bolso. Isto é inadmissível". Maria Lapa mostra a revolta que, durante o dia desta terça-feira, foi o estado de espírito comum em dezenas (ou até centenas) de passageiros que esperaram horas para poder renovar o passe Andante.Desde o posto de venda do São João, à Casa da Música, terminando, já em Gaia, na estação de General Torres, foram muitos utilizadores que se queixaram do mesmo: falta de pessoal e senhas esgotadas desde cedo."Só há duas pessoas aqui a trabalhar e uma delas entretanto tem de ir almoçar. As pessoas acabam por ter de vir no dia seguinte e às vezes faltam mesmo ao trabalho", disse ao, Maria Lopes, que usa o posto de venda de General Torres e que, ao contrário de muitos passageiros, referiu que esta situação acontece "todos os meses".O fato das senhas terem esgotado logo ao início da manhã ajudou a agudizar o ambiente entre os passageiros. "Não há senhas desde as nove da manhã. Muita gente teve de ir embora", realça Maria Lapa.O atendimento prioritário também foi motivo de descontentamento. "Houve grávidas a esperar horas e pessoas com pacemaker que tiveram de trocar as senhas e esperar mais horas. E muitos nem foram atendidos porque acabaram logo as senhas", conta José Barbosa, outro utilizador do Andante.Aoa empresa Transportes Intermodais do Porto diz que a situação é "normal em setembro e outubro devido à renovação da assinatura pelos estudantes" e que houve "reforço de pessoal e alargamento de horário nas lojas Andante".