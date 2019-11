Requalificação avança em parque de campismo da Praia de Faro

Foi de forma pacífica que a Câmara de Faro tomou posse administrativa, na manhã desta segunda-feira, do Parque de Campismo da Praia de Faro, naquele que foi primeiro passo para a requalificação total do espaço, que poderá voltar a abrir as portas ao público no verão do próximo ano.Este ato foi o culminar de um processo que obrigou a uma batalha legal com os utentes do parque, que se recusavam a abandonar o espaço mesmo depois de o contrato de comodato que os mantinha no local ter sido denunciado, em 2018, pela autarquia de Faro. "Foi uma etapa importante da vida destas pessoas, que deixam aqui muitas memórias, e deixo também uma palavra de apreço a quem percebeu a situação e já retirou daqui os pertences. Todos podem regressar aqui quando a requalificação estiver completa como qualquer outra pessoa", referiu o autarca Rogério Bacalhau, que esteve esta segunda-feira no local enquanto os funcionários da empresa municipal FAGAR começaram a limpar o espaço e a desmontar as caravanas que ainda permaneciam no local.O parque de campismo encontrava-se encerrado ao público desde 2003 e estava a ser gerido pelos utentes desde 2010, através de um contrato de comodato. Depois de a câmara não ter renovado o contrato, os campistas decidiram interpor uma providência cautelar para travar a posse administrativa, mas esta foi rejeitada pelo Tribunal Administrativo de Loulé há cerca de duas semanas.Três pessoas foram identificadas como residentes permanentes no parque de campismo. Vão permanecer no local até os serviços sociais da autarquia arranjarem uma alternativa.