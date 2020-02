Residência vai acolher doentes com demência em Castro Marim

A Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim vai construir uma residência, naquela vila, para doentes com Alzheimer e outro tipo de demências. O projeto vai custar cerca de quatro milhões de euros e as obras deverão arrancar durante o mês de julho e terminar dentro de um ano e meio. Espaço vai ter uma ocupação para 80 utentes e vai criar cerca de 40 postos de trabalho."Há uns três ou quatro anos que os diretores desta instituição acharam por bem lutar para que este projeto fosse uma realidade e não há dúvida nenhuma que é um serviço que necessitamos muito porque há cada vez mais pessoas com demência nos lares e há poucos serviços especializados", disse aoJosé Cabrita, responsável pela Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim.As novas infraestruturas vão ser construídas num edifício contíguo à instituição. Segundo o responsável, as obras deverão arrancar em julho deste ano e terminar um ano e meio depois. Com um custo total de quatro milhões de euros, o financiamento de dois milhões de euros fica a cargo da instituição, através de um empréstimo bancário. O restante será pago através de fundos comunitários e da autarquia."50% dos idosos com mais de 90 anos sofrem de algum tipo de demência e não há estruturas para cuidar deles", assume aoFrancisco Amaral, autarca de Castro Marim e médico de profissão. "O problema agrava-se porque a esperança média de vida está cada vez mais longa e estes problemas continuam a existir. Esta obra é importante porque estes doentes têm de ter apoio 24 horas por dia e muita gente não tem essa disponibilidade", alerta o autarca.