Resíduos perigosos em S. Pedro da Cova vão ser removidos em 2020

"Mesmo que a intervenção em S. Pedro da Cova, Gondomar, comece só em três [dos quatro] terrenos, com certeza que vamos encontrar uma solução para que toda a empreitada seja levada até ao fim e as mais de 100 mil toneladas de resíduos venham a ser retiradas ainda durante o próximo ano, mas começando certamente no início do ano."A garantia foi foi dada esta sexta-feira pelo ministro do Ambiente, Matos Fernandes. A câmara mostra-se disponível para acelerar o processo. A junta de freguesia mostra algumas "reservas".O Ministério do Ambiente indicou esta sexta-feira que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga decidiu, esta semana, contra a empresa que contestou o concurso público para a remoção dos resíduos, "o que significa que a retirada pode avançar e faltará consignar a obra", referiu esta sexta-feira Matos Fernandes, à margem da cerimónia de constituição da empresa intermunicipal Águas do Interior Norte, em Vila Real.Em causa está um caso que remonta a 2001 e 2002, quando toneladas de resíduos perigosos provenientes da Siderurgia - que laborou de 1976 a 1996, na Maia - foram depositadas nas escombreiras das minas de carvão de S. Pedro da Cova. Já foram removidas 105 mil toneladas. Lá continuam 125 mil.Marco Martins, presidente da Câmara de Gondomar, afirmou esta sexta-feira que irá reunir, este fim de semana, com o proprietário do terreno privado para que o disponibilize. Já Pedro Vieira, da Junta de S. Pedro da Cova, disse que "gato escaldado de água fria tem medo". "Só acredito vendo", referiu, indicando reservas, já que a autarquia ainda "não recebeu notificações oficiais".