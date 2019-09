Restaurantes a meio gás após rutura em conduta no Porto

Vários estabelecimentos de restauração, hotelaria e habitações ficaram esta sexta-feira sem água entre a Baixa do Porto e a zona de Boavista, depois da rutura de uma conduta na Praça da Liberdade, detetada ao início da madrugada.A anomalia gerou o caos entre os comerciantes, que se socorreram de garrafões de água dos supermercados para conseguirem garantir algumas das refeições. Os prejuízos são elevados."Chegámos ao final da madrugada para abrir o espaço. Ninguém nos tinha avisado de nada e deparámo-nos com esta situação. A Águas do Porto disse-nos que só a meio da tarde deveria ser reposto o abastecimento. Está a ser o caos total", disse Arménio Moreira, gerente da confeitaria Peninsular, junto à rotunda da Boavista, zona fortemente afetada pelos efeitos do rebentamento.As refeições foram servidas aos clientes a meio-gás, sem café e sem direito a idas à casa de banho. A loiça acumulou-se por falta de água para a lavar, até deixar de haver pratos limpos para servir a comida. "Perdi dezenas de clientes. Não me parece admissível que uma coisa destas aconteça sem que haja uma resposta rápida", referiu.Ainda na Boavista, Pedro Lima, gerente do Restaurante Favo de Mel, lamenta os prejuízos. "Garantiram-me que de manhã teria água e nada. Depois, disseram que talvez ao meio-dia, e nada aconteceu", explicou o comerciante.Equipas da Águas do Porto acorreram ao local para executar a reparação da conduta, que, de acordo com a autarquia, ficou concluída ao início da tarde. "O abastecimento está a ser gradualmente normalizado", lê-se numa nota da Câmara.