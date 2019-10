Revolta bloqueia comboio na estação da Amadora

Dezenas de passageiros bloquearam esta terça-feira a Linha de Sintra na Estação da Amadora, em protesto contra a supressão de comboios que tem sido frequente nos últimos tempos e que é confirmada pela CP. O protesto durou cerca de meia hora e obrigou à intervenção da PSP."O comboio que passa em Rio de Mouro às 7h55 voltou a ser suprimido, como tem sido frequente. É o suficiente para não passar comboio durante 20 minutos e provocar a confusão", contou aoa passageira Sónia Caetano. "Depois disso os comboios chegavam à Amadora já cheios e houve quem visse passar três comboios sem conseguir entrar."A situação levou a que um passageiro bloqueasse o fecho das portas, impedindo assim que o comboio seguisse viagem rumo a Lisboa. "Eu e outras pessoas saímos do comboio para nos juntarmos ao protesto. O revisor dizia que aquela não era a forma certa de nos queixarmos, mas a verdade é que já fiz queixas formais e não deu resultado", disse Sónia.O homem que tomou a iniciativa acabou por ser identificado pela PSP e a linha foi desbloqueada.A CP admitiu que tem havido "algumas supressões" de comboios. "No mês de outubro, o número de comboios programados foi de 9990 (cerca de 390 comboios/dia útil e 190 em dias feriados e fins de semana) e o índice de regularidade (comboios programados vs comboios realizados), até à data, tem mantido, globalmente, valores da ordem dos 99%". Ou seja, 1% de comboios suprimidos dá quase uma centena por mês, ou 3,3 por dia, o suficiente para provocar problemas quando as supressões são nas horas de ponta.