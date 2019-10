Ricardo Rio assinala sexto ano de mandato com jantar

Ricardo Rio quer assinalar a traço vincado a metade de um ciclo autárquico de 12 anos, a meta a que se propôs quando, em outubro de 2013, foi eleito presidente da Câmara de Braga. Assim, promove amanhã à noite um jantar, no Forum Altice, que assinala o sexto aniversário da tomada de posse do executivo municipal da coligação Juntos por Braga.

O evento, indica a organização, contará com a presença dos "principais rostos da mudança" que aconteceu em Braga há seis anos e marcará também "um arranque pujante" para os próximos.

Trata-se de um jantar aberto à população - cada entrada custa cerca de 12 euros - e que, segundo a organização, deve reunir cerca de 1500 pessoas na grande nave do Forum Altice.

No discurso de encerramento do evento, Ricardo Rio deve fazer um balanço dos últimos seis anos e perspetivar os próximos, com destaque para os dois anos que restam ao atual mandato.

O autarca vai dar nota da obra feita, realçando a requalificação do Altice Forum (antigo Parque de Exposições de Braga), do mercado municipal - cuja intervenção decorre -, do Parque Desportivo da Rodovia e da Pousada da Juventude.

Quanto ao futuro, é natural que Ricardo Rio centre o discurso na mobilidade rodoviária e pedonal da cidade, com particular relevo para a intervenção prevista no nó de Infias, que é o ponto mais crítico do trânsito.

De resto, o jantar do sexto aniversário da posse deverá ficar também marcado pela despedida de Firmino Marques. O até agora vice-presidente foi eleito deputado e abandona o executivo municipal, dando lugar a Olga Pereira.