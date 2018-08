Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ricardo Rio inaugura novo parque desportivo em Braga

Requalificação do velho parque da Rodovia custou mais de três milhões de euros.

Por Secundino Cunha | 10:10

Foi esta sexta-feira inaugurado o novo Eixo Desportivo da Rodovia, em Braga, cujas obras de requalificação custaram cerca de três milhões de euros e foram executadas a expensas exclusivas do município.



"Com esta intervenção, o Eixo Desportivo foi ampliado em quase 50%, passando a contar com novas valências, o que acabou por transfigurar esta zona", disse Ricardo Rio.



Foram construídos novos balneários, campos de voleibol e futebol de praia, um circuito de manutenção com cerca de mil metros, assim como valências para diversos desportos radicais como um skate park ou uma zona de escalada.



"Quisemos não só facilitar a componente mais competitiva mas, sobretudo, dar mais e melhores condições aos bracarenses para a utilização deste espaço para conviver, praticar alguma atividade física, caminhar ou, simplesmente, desfrutar deste espaço em família", explicou o autarca, em entrevista ao Correio da Manhã.



O antigo parque da Rodovia, agora designado Eixo Desportivo da Rodovia, está também dotado de parques de lazer e equipamentos de fitness, um parque infantil e um parque geriátrico, de forma a servir todas as faixas etárias e sociais da população.



Ao longo de todo o complexo inaugurado, foram instalados pequenos auditórios para a realização de atividades ao ar livre, como espetáculos de teatro ou concertos musicais.



A intervenção contemplou igualmente a construção de uma zona de bancadas cobertas para o público nos diferentes campos de jogos, nomeadamente no de futebol e nos campos de voleibol e futebol de praia, assim como mais travessias pedonais e cicláveis sobre o rio Este, aumentando a fluidez entre as margens.