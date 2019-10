Rio Douro contaminado com remédios e bactérias

A poluição no rio Douro tornou-se um caso de saúde pública. As águas estão contaminadas com ‘vibrio cholerae’, o agente responsável pela cólera, resíduos de antidepressivos, antibióticos, ansiolíticos e de vários fármacos."Estes compostos são provenientes de esgotos domésticos e hospitalares. No pico do verão, há uma pressão demográfica de mais de um milhão e meio de pessoas, por causa do turismo, que potencia a contaminação", afirmou aoAdriano Bordalo e Sá, hidrobiólogo e investigador do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar."Desde 1985 que, fruto de uma combinação de incúria e alterações climáticas, a qualidade da água do estuário tem-se deteriorado de uma forma alarmante, ainda que as diferentes autoridades responsáveis assobiem sistematicamente para o lado", acrescentou o investigador."A empresa Águas do Porto faz diariamente ações de inspeção e vistorias às redes. O afluente é sujeito a desinfeção por radiação UV, reduzindo as quantidades de E.Coli descarregadas no meio hídrico", argumentou fonte da autaequia do Porto. Do outro lado da margem, a Câmara de Gaia também está atenta à contaminação das águas. A responsabilidade da fiscalização de descarga no rio Douro compete à Agência Portuguesa do Ambiente (APA).O município mantém um programa de fiscalização das linhas de água que integram a rede hidrográfica", informou a autarquia gaiense."Na zona do estuário do rio Douro há uma utilização intensiva pelas diversas entidades que nele operam, pelo que foram já realizadas reuniões entre as entidades envolvidas no licenciamento, tendo em vista a regulamentação e a minimização dos impactes na massa de água", disse fonte da APA.