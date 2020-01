Rotura de aqueduto abre buraco na antiga EN13 na Maia

Arotura de um aqueduto provocou um aluimento do piso na antiga Estrada Nacional (EN) 13, junto ao nó de acesso à A41, na Maia. Gerou-se um buraco de grandes dimensões e com muita profundidade, onde, segundo as autoridades, "chegavam a caber dois carros". A EN13, agora conhecida como avenida D. Mendo, foi cortada ao trânsito no sentido Sul-Norte. A situação não causou feridos, nem outros danos."O trânsito neste sentido está a ser desviado pela A41, podendo os automobilistas fazer inversão no nó seguinte ou optar pela Via de Sá Carneiro para seguir em direção a norte", adiantou a Câmara Municipal da Maia, em comunicado.A situação causou durante o dia deste domingo diversos constrangimentos, até porque muitos automobilistas não estavam ao corrente da situação e só quando chegavam ao local se apercebiam de que não conseguiam prosseguir viagem.Elementos da Divisão de Trânsito da PSP estiveram, no entanto, durante várias horas no local a prestar informações e a dar as necessárias alternativas aos condutores. Também elementos da Proteção Civil se deslocaram para a antiga EN13 e vedaram a zona onde o piso aluiu, de forma a evitar acidentes. A saída da A41, que dá acesso a Maia Norte, está encerrada.No mesmo comunicado, a autarquia da Maia deu também conta de que os trabalhos de reparação da estrada vão começar durante o dia desta segunda-feira. Não há, no entanto, indicação de quando é que a antiga EN13 irá ser totalmente reaberta ao trânsito naquele sentido Sul-Norte. A circulação está a ser feita normalmente na via oposta, que vai em direção ao Porto.