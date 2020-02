Roubos de alfarroba disparam quase 50% em Albufeira

Os furtos de alfarroba dispararam quase 50% na freguesia de Paderne, no concelho de Albufeira. A revelação foi feita aopelo presidente da Junta de Freguesia local, Miguel Coelho, segundo o qual, só na época passada - entre os meses de junho e outubro de 2019 -, os crimes afetaram "cerca de três dezenas de proprietários"."Primeiro começaram a furtar as alfarrobas ainda nas árvores, depois, já na altura da colheita, quando percebiam que os donos estavam a almoçar, chegavam a levar as sacas que já estavam cheias. E, por fim, até chegaram a ir aos armazéns para furtar as alfarrobas que ali se encontravam ensacadas e prontas para serem vendidas", disse aquele responsável autárquico ao, esclarecendo que "a maior parte dos lesados são pequenos produtores do barrocal, alguns já idosos", que têm na alfarroba "um complemento dos seus rendimentos".Quanto aos prejuízos, Miguel Coelho admite que possam ter ascendido aos "20 mil euros".A Câmara de Albufeira está a fazer uma exposição para ser enviada ao Ministério da Administração Interna sobre os furtos de alfarroba, no sentido de pedir uma maior vigilância por parte da GNR, disse ontem aoo presidente da autarquia, José Carlos Rolo, de quem partiu a iniciativa.O aumento dos furtos de alfarroba na freguesia de Paderne estão associados à subidas dos preços daquele produto, que chegou aos 60 cêntimos o quilo. Produtores, junta de freguesia, câmara e GNR tiveram uma reunião durante a época da colheita para avaliar a situação.