Ruas com nomes iguais em Coimbra atrasam correio e socorro

Duas travessas, localizadas a 40 metros uma da outra, têm o mesmo nome. A situação caricata, em São Martinho do Bispo, Coimbra, tem provocado problemas à população, que já perdeu correspondência, e até os bombeiros também já lá andaram perdidos numa resposta a um pedido de socorro.Os moradores exigem uma renumeração ao nome da travessa mais recente, à qual foi dado há ano e meio o mesmo nome (Adelino Batista) da travessa original, que tem mais de 40 anos."São muitas as pessoas que se perdem na rua acima para virem ao meu armazém", refere aoo empresário Manuel Ferreira, cuja empresa está há décadas na travessa Adelino Batista. Também os carteiros mais novos "se veem às vezes às aranhas por causa da duplicação do nome das ruas. Já tive cartas extraviadas do banco e seguro do carro", afirma César Dias, que já por diversas vezes denunciou o caso à União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, em Coimbra.Mais recentemente, outro caso insólito foi vivido por uma equipa dos bombeiros que respondiam a um pedido de socorro. "Andavam aqui perdidos e já estavam para se ir embora. Pela descrição percebi que era um vizinho da outra rua e lá os encaminhei. Chegaram lá e era um problema cardíaco que podia ter ficado sem socorro", lembra Maria Laurinda Solheiro.A junta de freguesia desvaloriza o caso e garante que em breve vai "proceder à numeração das duas travessas com o mesmo nome, para acabar com as confusões", disse Jorge Veloso, presidente da União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades.