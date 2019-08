Ruas do Porto esperam mais de 2000 trotinetas

Podem chegar a ser 2700 as trotinetas espalhadas pelas ruas da cidade do Porto já a partir do próximo mês de outubro.A câmara municipal quer atribuir licença a três empresas dos aparelhos elétricos partilhados, por um período máximo de cinco anos. Para já, cada operadora só poderá ter um máximo de 700 trotinetas, mas a autarquia assume que o número pode chegar a 900, mediante um acordo prévio.Caso este projeto de regulamento seja aprovado em reunião do executivo e assembleia municipal, as trotinetas só poderão ser usadas entre as 06h00 e as 22h00 - período de maior procura e no qual podem ser asseguradas as condições de segurança máximas de circulação, nomeadamente em termos de visibilidade.O restante tempo, após a recolha dos aparelhos, será para garantir a manutenção e respetiva operacionalidade das trotinetas. Porém, as empresas do setor não estão satisfeitas com os possíveis horários disponibilizados.Nesta proposta da autarquia, as licenças deverão ser pagas e não renováveis por um período máximo de cinco anos. Caso tudo seja aprovado, podem mesmo vir a existir entre 2100 a 2700 trotinetas na Invicta."O principal objetivo da Câmara do Porto, e ao contrário do que foi feito noutras cidades, foi antes de aprovar a disponibilização destes serviços na cidade, regulamentá-los. Noutras cidades, verificaram-se de imediato problemas de uso e outras situações em termos de ocupação de espaço público.A câmara vai agir no sentido de os compatibilizar com os outros modos de transporte e com a vivência quotidiana da cidade", frisou fonte da câmara.