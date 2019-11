Rui Moreira considera que “Instituto da Habitação é sorvedouro de má gestão”

Rui Moreira mostra disponibilidade para a Câmara do Porto ficar com a gestão das cerca de mil casas que o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) tem na cidade, mas o autarca considera que aquele organismo "é um sorvedouro de má gestão". E deixa um alerta: "Parece que o IHRU tem alguns financiamentos que contraiu e quer passá-los para a câmara. Essa má notícia não poderemos aceitar."

Em assembleia municipal, o presidente da Câmara do Porto referiu também que, caso a autarquia fique com as habitações do IHRU, será necessário reabilitá-las, dado o avançado estado de degradação. Para tal, defende um investimento dividido "em partes iguais" pelo município e pelo Estado central. A hipótese colheu a total oposição de Rui Sá (CDU).





"O município só deve aceitar a transferência depois de as casas estarem requalificadas pelo IHRU porque o Estado, infelizmente, não é bom pagador", frisou. O eleito lembrou que a câmara já se tem substituído ao Estado central noutros casos, como a cedência de viaturas à PSP, a requalificação da Escola Secundária Alexandre Herculano e o investimento de 400 mil euros nas salas de consumo assistido.

Já Rui Moreira criticou ainda o apoio estatal de 35% para a construção de novas habitações sociais, o que, indica, "não é manifestamente suficiente". "Digam sinceramente se acreditam que, com 35% de apoio, os municípios vão construir habitação social. Não vão! Má notícia, não vão", disse o autarca.

A habitação é considerada o ‘calcanhar de Aquiles’ do Porto. Rui Moreira defendeu a criação, por parte do Estado central, de um "cheque-renda".